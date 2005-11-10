Lazio, Gattuso: "Nuno ha stretto i denti. Sutalo? Lesione da valutare, non andrà in Nazionale"

Nel corso della conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro la Lazio, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulla condizione dei suoi giocatori. In particolare Josip Sutalo e Nuno Tavares, usciti a partita in corso per problemi fisici:

"A Nuno bisogna fare i complimenti per la disposizione che ha dato. Oggi poteva anche non giocare, è stato solo due giorni in allenamento, ma ha stretto i denti. Secondo me bisogna ringraziarlo. Sutalo a livello del flessore ha sentito tirare, non andrà in nazionale. E vediamo che grado di lesione ha avuto".

Gudmundsson in campo già col Lecce?

"Gudmundsson si deve allenare prima. Ora faremo di tutto per metterlo in campo nell'amichevole di sabato prossimo e vediamo. Un conto è allenarsi e fare lavoro a secco, un conto è giocare e andare a ritmi elevati. Speriamo di metterlo nel gruppo come Rovella e Marusic oggi. Lui può fare tanti ruoli, anche al posto di Zaccagni. Anche per Zac aspettiamo la risonanza, se l'edema è venuto fuori su un trauma o su uno strappo. Siamo convinti che è stata una 'vecchietta'".