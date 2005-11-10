Secondo regalo del Genoa e secondo gol del Milan: Pulisic firma il raddoppio al “Ferraris”
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Andrea Piras
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Oggi alle 15:21Serie A
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08.11.2026 15:21Serie A
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Avvio choc del Genoa. Altro pallone sanguinoso perso dalla squadra di De Rossi che concede il raddoppio al Milan. Passaggio in orizzontale di Traoré all’altezza della bandierina del calcio d’angolo che favorisce Ramos bravo a mandare al bar Vasquez e a servire Christian Pulisic che realizza il gol del 2-0.
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