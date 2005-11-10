Lazio prima alla sosta, Gattuso tiene i piedi per terra: "La classifica non dobbiamo vederla"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 15:23Serie A
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08.11.2026 15:23Serie A
I biancocelesti nelle prime 11 partite hanno vinto 9 partite e pareggiato 2, ma il tecnico ribadisce: "C'entriamo poco con quelle posizioni"
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La Lazio si avvia verso la sosta nazionali solitaria al primo posto in classifica. Un traguardo clamoroso, considerando le poche speranze riposte sulla squadra alla vigilia del campionato. Rino Gattusto, intervenuto ai microfoni di DAZN, mantiene comunque i piedi per terra:
"La classifica non dobbiamo vederla, adesso recuperiamo con tre giorni liberi. Poi giovedì ricominciamo, bisogna mettere benzina e non guardare nulla perché c'entriamo poco con quelle posizioni. Questi ragionamenti vanno fatti nelle ultime 6-7 partite, adesso va messo fieno in cascina".
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