Lazio, Mandas: "Orgogliosi della nostra prestazione, potevamo anche vincerla ma..."

Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Napoli: "Partita difficile, sono molto orgoglioso della nostra squadra. Peccato, perché potevamo fare di più ma l'importante è non aver perso. Vuol dire che abbiamo fame, un punto non è abbastanza però tra qualche giorno saremo coscienti di questo".