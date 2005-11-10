Lazio, Mandas: "Orgogliosi della nostra prestazione, potevamo anche vincerla ma..."
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Marco Pieracci
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Oggi alle 15:15Serie A
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08.11.2026 15:15Serie A
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Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Napoli: "Partita difficile, sono molto orgoglioso della nostra squadra. Peccato, perché potevamo fare di più ma l'importante è non aver perso. Vuol dire che abbiamo fame, un punto non è abbastanza però tra qualche giorno saremo coscienti di questo".
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