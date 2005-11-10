Lazio, Isaksen: "Deluso dal risultato, giocare con la fascia di capitano è bellissimo"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 15:30Serie A
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08.11.2026 15:30Serie A
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Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio col Napoli: "Sono contento della prestazione, però deluso perché volevamo vincere anche se giocavamo contro una squadra molto forte che aveva bisogno di punti. Era una partita complicata".
La fascia di capitano?
"Sono emozioni grandi, è bellissimo giocare in questa squadra e farlo da capitano".
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