Un fine 2025 da ricordare per Dennis Man: sempre più importante per PSV e Romania

Dennis Man, a un anno esatto dal premio come miglior calciatore rumeno del 2024, continua a confermare la propria crescita e la propria maturità calcistica. Dopo una stagione altalenante al Parma - chiusa comunque con 4 gol e 4 assist - il trasferimento al PSV Eindhoven ha rappresentato per lui una svolta importante. In Olanda l’esterno rumeno ha trovato continuità, fiducia e un ruolo centrale nel progetto tecnico: nelle prime 16 presenze complessive tra Eredivisie e Champions League ha già migliorato il bottino dello scorso anno, mettendo a referto 4 gol e 5 assist. Numeri che testimoniano non solo una maggiore incisività sotto porta, ma anche una partecipazione più consapevole alla manovra offensiva della squadra.

Al PSV è ormai una certezza: la sua capacità di strappare, puntare l’uomo e creare superiorità numerica si sta rivelando preziosa sia in campionato sia nelle notti europee, dove Man sta mostrando di poter reggere ritmi e intensità di alto livello. L’adattamento al calcio olandese, più verticale e dinamico, sembra aver esaltato le sue qualità naturali.

Importante anche il contributo in Nazionale. Nell’ultima uscita con la Romania è stato tra i protagonisti del roboante 7-1 inflitto a San Marino, firmando una rete e indossando la fascia di capitano. Un gesto simbolico che testimonia il peso crescente del classe 1998 all’interno del gruppo. Con 41 presenze, 11 gol e 8 assist complessivi, Man si sta affermando come uno dei punti di riferimento della selezione rumena, confermando quanto il 2025 sia stato per lui un anno di piena maturazione.