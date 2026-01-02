Dalla Romania: Dan Petrescu ha un cancro, situazione "estremamente delicata"

Una notizia drammatica arriva dalla Romania e riguarda una delle figure più iconiche del calcio europeo degli anni ’90. Dan Petrescu, ex difensore del Chelsea (in Italia ha vestito le maglie di Foggia e Genoa) e simbolo della nazionale romena, sta affrontando una grave battaglia contro il cancro. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’ex calciatore 58enne è attualmente sottoposto a cicli di chemioterapia e avrebbe già perso circa 30 chili, segno di una situazione clinica estremamente delicata.

A rendere pubblica la vicenda è stato Gino Iorgulescu, presidente della Lega calcio, che pur non conoscendo nel dettaglio la diagnosi ha espresso grande preoccupazione. "È una situazione molto seria, notizie di questo tipo fanno venire i brividi. Non posso che augurargli di trovare la forza e la cura giusta", ha dichiarato alla stampa locale, invocando sostegno e rispetto per la privacy dell’ex campione.

Petrescu è stato uno dei protagonisti della cosiddetta "generazione d’oro" della Romania, collezionando 95 presenze in nazionale e partecipando a due Mondiali (1994 e 1998) e due Europei (1996 e 2000). A livello di club, il suo nome è legato indissolubilmente al Chelsea, dove militò tra il 1995 e il 2000 vincendo cinque trofei, tra cui una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Fu inoltre il primo straniero nella storia dei Blues a superare le 100 presenze ufficiali, entrando di diritto nella leggenda del club londinese. Conclusa la carriera da giocatore, Petrescu ha avuto grande successo anche da allenatore, conquistando sei campionati romeni, soprattutto alla guida del CFR Cluj. Proprio con il club di Cluj ha iniziato l’attuale stagione, salvo poi lasciare l’incarico a fine agosto, dopo l’eliminazione in Europa League contro lo Sporting Braga. Oggi, però, il calcio passa in secondo piano: l’intero mondo sportivo resta in attesa di n