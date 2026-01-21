TMW Ranieri senza fascia e in panchina, apre all'addio a gennaio. La Fiorentina (per ora) no

Luca Ranieri ha perso in poche settimane la fascia da capitano della Fiorentina e di recente anche il posto da titolare, essendo stato penalizzato dal passaggio a quattro dietro voluto da Vanoli per la sua Fiorentina. Inizialmente era stato utilizzato come terzino sinistro adattato, ma da quando Gosens è rientrato dall'infortunio, il destino ha riservato solamente panchine per il classe '99, sempre subentrato ma mai titolare nelle ultime partite.

Lo stesso Ranieri, dotato di un certo carisma e di una personalità di spessore, non ha mai messo minimamente in discussione le scelte del suo allenatore, sia per quanto concerne la gerarchia per la fascia da capitano, che a proposito della titolarità venuta a mancare in favore di Gosens. Ma è logico che non stia vivendo con la massima tranquillità il momento in cui si è infilato.

Tanto che, secondo quanto abbiamo appreso, nei giorni scorsi Ranieri è stato a colloquio con la dirigenza della Fiorentina e avrebbe aperto per primo ad andarsene già adesso, nel caso in cui la sua situazione fosse vista come un problema. Dal canto suo, però, la società toscana ha fatto presente di volerlo confermare in squadra, almeno fino al termine della stagione quando poi la possibilità potrà essere eventualmente valutata. Perché le cose cambino, serve un'offerta di alto valore.