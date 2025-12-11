Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la due giorni europea non aiuta l'Italia

Due giorni di Champions che poteva andare meglio all'Italia in chiave ranking. Due vittorie e altrettante sconfitte e che ci lascia al terzo posto nel ranking 2025/26, determinante per il posto extra nella prossima edizione del massimo torneo continentale. La palla passa a Roma, Bologna e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference League e che potrebbero accorciare la forbice. Questo lo scenario a oggi:

1. Inghilterra (9 su 9) 12.333

2. Germania (7 su 7) 10.678

- - -

3. Italia (7 su 7) 10.214

4. Spagna (8 su 8) 9.875

5. Portogallo (4 su 5) 9.800

6. Polonia (4 su 4) 9.375

7. Cipro (3 su 4) 9.250

8. Francia (7 su 7) 9.053

9. Danimarca (2 su 4) 8.625

10. Grecia (4 su 5) 7.500

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Atalanta 15.500

2. Inter 14.000

3. Juventus 13.000

3. Napoli 11.000

5. Fiorentina 6.000

5. Bologna 6.000

5. Roma 6.000

Punti totali: 71.500 - Media: 10.214



- - -

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 131.500

2. Bayern Monaco 126.000

3. Inter 121.250

4. Manchester City 118.250

5. Liverpool 115.500

6. Paris Saint-Germain 110.000

7. Borussia Dortmund 98.750

8. Bayer Leverkusen 98.250

9. Arsenal 97.000

10. Barcellona 96.250

11. Atletico Madrid 91.500

12. Chelsea 89.000

13. Benfica 87.750

14. Roma 86.500

15. Eintracht Francoforte 83.000

16. Atalanta 80.500

17. Manchester United 76.500

18. PSV Eindhoven 71.250

19. Feyenoord 70.000

20. Brugge 69.750

24. Juventus 66.250

25. Fiorentina 66.000

26. Milan 66.000

29. Napoli 62.000

34. Lazio 59.000

99. Bologna 18.232

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28

Quattro posti Champions 2027/28

1. Inghilterra 103.172

2. Italia 91.160

3. Spagna 84.828

4. Germania 81.795

5. Francia 74.230

Tre posti Champions 2027/28

6. Olanda 65.033

Due posti Champions 2027/28

7. Portogallo 62.466

8. Belgio 57.750

9. Turchia 47.475

10. Repubblica Ceca 44.300

11. Grecia 41.712

12. Polonia 40.375

13. Norvegia 38.587

14. Danimarca 38.481

15. Svizzera 33.100