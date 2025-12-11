Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la due giorni europea non aiuta l'Italia
Due giorni di Champions che poteva andare meglio all'Italia in chiave ranking. Due vittorie e altrettante sconfitte e che ci lascia al terzo posto nel ranking 2025/26, determinante per il posto extra nella prossima edizione del massimo torneo continentale. La palla passa a Roma, Bologna e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference League e che potrebbero accorciare la forbice. Questo lo scenario a oggi:
1. Inghilterra (9 su 9) 12.333
2. Germania (7 su 7) 10.678
- - -
3. Italia (7 su 7) 10.214
4. Spagna (8 su 8) 9.875
5. Portogallo (4 su 5) 9.800
6. Polonia (4 su 4) 9.375
7. Cipro (3 su 4) 9.250
8. Francia (7 su 7) 9.053
9. Danimarca (2 su 4) 8.625
10. Grecia (4 su 5) 7.500
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Atalanta 15.500
2. Inter 14.000
3. Juventus 13.000
3. Napoli 11.000
5. Fiorentina 6.000
5. Bologna 6.000
5. Roma 6.000
Punti totali: 71.500 - Media: 10.214
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 131.500
2. Bayern Monaco 126.000
3. Inter 121.250
4. Manchester City 118.250
5. Liverpool 115.500
6. Paris Saint-Germain 110.000
7. Borussia Dortmund 98.750
8. Bayer Leverkusen 98.250
9. Arsenal 97.000
10. Barcellona 96.250
11. Atletico Madrid 91.500
12. Chelsea 89.000
13. Benfica 87.750
14. Roma 86.500
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Atalanta 80.500
17. Manchester United 76.500
18. PSV Eindhoven 71.250
19. Feyenoord 70.000
20. Brugge 69.750
24. Juventus 66.250
25. Fiorentina 66.000
26. Milan 66.000
29. Napoli 62.000
34. Lazio 59.000
99. Bologna 18.232
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 103.172
2. Italia 91.160
3. Spagna 84.828
4. Germania 81.795
5. Francia 74.230
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 65.033
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 62.466
8. Belgio 57.750
9. Turchia 47.475
10. Repubblica Ceca 44.300
11. Grecia 41.712
12. Polonia 40.375
13. Norvegia 38.587
14. Danimarca 38.481
15. Svizzera 33.100
