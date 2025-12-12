Real, emergenza totale in vista dell'Alaves: rientra Huijsen, Mbappé e Valverde in forse

Il Real Madrid si prepara ad affrontare la sfida di Liga contro l’Alaves di domenica in una situazione di grande emergenza, tra infortuni e squalifiche. L’allenamento di questa mattina a Valdebebas ha confermato una situazione complicata, ma con qualche novità: Xabi Alonso dovrebbe recuperare il giovane centrale Huijsen, mentre Rüdiger, uscito acciaccato dalla battaglia contro il Manchester City, non dovrebbe essere a disposizione.

La difesa resta quindi decimata: saranno assenti certi Alexander-Arnold, Carvajal, Alaba, Militao, Rüdiger e Mendy, ai quali si aggiungono gli squalificati Endrick, Fran García e Carreras. A centrocampo, Camavinga è ancora out, mentre Valverde sarà a disposizione solo con limitazioni a causa di un sovraccarico muscolare: l’uruguaiano dovrebbe giocare da laterale, ma la condizione non è ottimale. In attacco, la situazione più critica riguarda Mbappé, che non si è allenato con il gruppo a causa di problemi al ginocchio ed è in forte dubbio per il match. La sua assenza rappresenterebbe un problema serio: il Real ha vinto solo due delle sette gare in cui il francese non ha segnato, mentre ha trionfato in 13 delle 15 partite con gol suo.

Infine, Endrick, squalificato per due turni, sarà assente dopo le buone impressioni lasciate contro il City. Al momento, e in attesa della seduta di sabato, il Real Madrid conta ben 11 assenze tra infortuni e squalifiche, rendendo il compito difficile al traballante Xabi Alonso.