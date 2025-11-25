Real, emergenza totale in difesa: anche Huijsen dà forfait per la sfida con l'Olympiacos

La giornata di Xabi Alonso è iniziata con due cattive notizie: oltre a Courtois, costretto a restare a casa per gastroenterite, il tecnico del Real Madrid dovrà fare a meno anche di Dean Huijsen per la sfida di Champions contro l’Olympiacos. Il giovane centrale spagnolo ha accusato problemi al ginocchio dopo il match contro l’Elche e non si è allenato con il resto del gruppo. Gli esami medici delle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio ma non è stato inserito nella lista dei convocati per il match di domani ad Atene

Si tratta della seconda assenza imprevista in difesa per il Real Madrid, aggravando ulteriormente una situazione già critica. Con Militao e Alaba out e Rüdiger ancora in fase di recupero dopo oltre due mesi, l’unico centrale disponibile al momento resta Asencio. Con il forfait di Huijsen, Xabi Alonso sarà costretto ad adottare una soluzione d’emergenza per affiancare il canterano: tra le opzioni valutate ci sono Tchouaméni e Carreras, mentre in allenamento è stato testato anche Mendy, che però, come Rüdiger, non gioca da mesi e difficilmente potrebbe partire titolare.

Il tecnico spagnolo dovrà dunque gestire una rosa ridotta all’osso per affrontare una gara decisiva in Champions League. La situazione resta in evoluzione e i prossimi allenamenti saranno determinanti per definire l’undici di partenza.