Real Madrid, Tchouameni pensa alla Roma: "Dobbiamo andare là e vincere la partita"

Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo di ieri sera ottenuto dai Blancos per 1-0 contro il Villarreal. Di seguito le sue dichiarazioni, ripresa da Vocegiallorossa.it.

Che sensazioni provi?

"Sono felice per la vittoria perché sappiamo che il Villarreal è un'ottima squadra. Possiamo sicuramente migliorare, ma non è facile dopo una sosta per le nazionali di tre settimane. La cosa più importante è la vittoria".

L'atmosfera del Bernabeu?

"È decisamente più facile vincere con il sostegno dello stadio. Ma non capisco cosa stia succedendo con gli arbitri. Non comprendo la decisione del cartellino rosso (per Vinicius, ndr), tuttavia la cosa più importante è la vittoria. Vincere è molto importante e dobbiamo continuare così. Ci siamo riusciti e ora guardiamo avanti".

La tua 200ª partita con li Real Madrid?

"È un sogno essere qui ogni giorno. Voglio ringraziare i tifosi, il presidente e il club. L'augurio è che ci siano altre partite e altre vittorie".

Cinque partite al Bernabéu, cinque vittorie.

"È casa nostra e dobbiamo continuare a vincere qui".

Ora Roma-Real Madrid in Champions League.

"Abbiamo iniziato la Champions League nel migliore dei modi, ora dobbiamo andare a Roma e vincere la partita".