Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti: sette assenti (più Neto), tornano Cabal e Cambiaso
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Andrea Piras
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11.10.2026 10:22Serie A
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Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Cagliari di questa sera. Sono sempre ai box Ekhator, Boga, Yildiz, Locatelli, Thuram, Grabara e Milik mentre alla Unipol Domus mancherà anche lo squalificato Neto. Le buone notizie sono i rientri di Casal e Cambiaso.
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Radu.
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Lucumì, Cabal.
Centrocampisti: Conceiçao, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez.
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