Pineto-Reggiana sospesa per impraticabilità del campo: non si giocherà domani
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Ivan Cardia
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Oggi alle 20:09Serie C
autore Ivan Cardia
10.10.2026 20:09Serie C
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Pineto-Reggiana sospesa e rinviata a data da determinarsi. La gara è stata interrotta al 71’, con il risultato fermo sul 2-0, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco.
Sarà il referto dell’arbitro a chiarire nel dettaglio il minutaggio effettivamente disputato e, di conseguenza, quanto resterà da giocare per completare l’incontro. La data del recupero verrà definita successivamente.
Una certezza, intanto, c’è già: la partita non verrà completata domenica 11 ottobre. Pineto e Reggiana dovranno quindi attendere una nuova comunicazione per sapere quando torneranno in campo e porteranno a termine il match.
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