Frosinone, Calò: "Arrabbiato per il risultato di Napoli. Rigore? Arbitro convinto, credo ci sia"

Giacomo Calò; centrocampista del Frosinone, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Napoli si è espresso così in conferenza stampa: "Sono arrabbiato per il risultato. Sicuramente perdere non è mai bello, ma sappiamo che abbiamo perso alla ‘nostra maniera’. Preferisco perdere così ma cercando di giocare sempre la nostra partita".

Sul rigore?

"Non l’ho rivisto, in campo ero abbastanza lontano. Ho visto l’arbitro convinto, non l’hanno neanche richiamato al Var, penso ci sia. Feliciani era convintissimo".

Sulla partita cambiata dal rigore?

"Sicuramente il rigore parato ci poteva dare un po’ più di energia, anche perché avevamo sofferto i primi 5-10 minuti. Il rigore parato e poi ribattuto con il gol ci ha tolto qualcosa. In quei 10 minuti siamo andati in difficoltà e l’abbiamo pagato".

Sul Sassuolo, prossimo avversario dei giallazzurri venerdì sera?

"Sicuramente voltare subito pagina. Siamo questi, giochiamo in questo modo. Oggi è andata così, in altre partita ci ha dato beneficio. Sono arrabbiato ma consapevole di quello che ha fatto la squadra".