Pallone d'Oro a tinte bleu, blanc e rouge. Tchouameni: "Lo merita Mbappé, Dembele o Olise"

Assente dalla lista di convocazioni di Zinedine Zidane per la nazionale francese per la Nations League, Aurelien Tchouameni ha sfruttato la pausa per le nazionali per recuperare completamente dai problemi fisici che lo affliggono dal Mondiale. Il centrocampista del Real Madrid, intervenuto ai microfoni di France 24, ha spiegato di aver subito un infortunio all'inguine durante il torneo e di aver corso dei rischi per continuare a giocare con i Bleus.

Tchouameni e la Nazionale francese

Criticato per il match giocato contro la Spagna, il calciatore ha spiegato: "Quello non era il vero Tchouameni. Futuro con Zidane? Ho 26 anni, penso che sia l'età in cui i giocatori iniziano a capire sempre meglio il gioco. C'è un nuovo allenatore che sta facendo un ottimo lavoro. Se gioco bene con il Real Madrid so che tornerò".

Il suo favorito per il Pallone d'Oro

Interrogato anche sulla corsa al Pallone d'Oro, Tchouameni ha dato anche i suoi favoriti: "Ci sono molti giocatori che lo meritano. Ovviamente Mbappé ha disputato una stagione eccezionale. Penso che lo meriti. C'è anche Dembelé, che ha fatto cose incredibili con il Paris Saint-Germain, vincendo di nuovo la Champions League. E poi c'è Olise".