Serie C, i risultati: Juve Next Gen ko ad Arzignano, Lumezzane-AlbinoLeffe è spettacolo

L'Arzignano Valchiampo supera 2-1 la Juventus Next Gen: De Santis sblocca la gara al 15', Moretti raddoppia al 68' e nel finale Durmisi, a segno all'82', prova inutilmente a riaprire il confronto. Successo anche per il Desenzano, che batte 2-0 le Dolomiti Bellunesi grazie alla rete di De Francesco dopo appena cinque minuti e all'autogol di Mondonico al 52'. La partita più ricca di emozioni è però quella tra Lumezzane e AlbinoLeffe, terminata 3-2: Ebone porta avanti i padroni di casa, Desogus pareggia al 29', quindi Anatriello firma il nuovo vantaggio prima dell'intervallo. Ancora Desogus trova il 2-2 al 53', ma sei minuti più tardi Rolando realizza il gol decisivo.

Serie C, 0-0 tra Ostiamare e Pianese. Pineto-Reggiana sospesa sul 2-0

Nessuna rete invece nella sfida tra Ostiamare e Pianese, che si dividono la posta con uno 0-0. Non arriva al triplice fischio, invece, Pineto-Reggiana: la partita viene sospesa al 71' quando i padroni di casa sono avanti per 2-0. Prima dell'interruzione il Pineto aveva costruito il doppio vantaggio già nel primo tempo, con Forte a segno all'11' e Pellegrino al 43'. Resta dunque da attendere per conoscere l'esito definitivo della gara.

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 9 ottobre

Union Brescia-Pro Vercelli 2-0

10’ Crespi, 77’ Pellegrini

Sabato 10 ottobre

Pergolettese-Carpi 2-1

24’ e 30’ Corti (P), 72’ Lombardi (C )

Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1

15' De Santis (A); 68' Moretti (A); 82' Durmisi (J)

Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0

5' De Francesco (D); 52' aut. Mondonico (D)

Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2

10' Ebone (L); 29', 53' Desogus (A); 40' Anatriello (L); 59' Rolando (L)

Novara-Cittadella

Domenica 11 ottobre

Ore 14:30 - Renate-Giana Erminio

Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano

Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese

Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 24, Brescia 19, Arzignano 17, Ospitaletto 15*, Trento 14*, Treviso 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11*, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Lecco 9*, Carpi 6, Folgore Caratese 6*, Juventus Next Gen 6*, Giana Arminio 4*, Renate 3*

*una gara in meno

GIRONE B

Sabato 10 ottobre

Vis Pesaro-Grosseto 2-3

7’ Fiorini (G), 26’ Maucci (V), 28’ Fabri (G), 69’ Gori (G), 75’ Nicastro (V)

Ostiamare-Pianese 0-0

Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71')

11' Forte (P); 43' Pellegrino (P)

Ore 20:30 - Spezia-Gubbio

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30 - Torres-Atalanta U23

Ore 14:30 - Ravenna-Campobasso

Ore 14:30 - Sambenedettese-Latina

Ore 17:30 - Forlì-Livorno

Ore 17:30 - Perugia-Vado

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 22, Grosseto 18***, Ravenna 17, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Ostiamare 9, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7, Pianese 7, Latina 6*, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4

* una gara in meno

** due gare in meno

*** una gara in più

GIRONE C

Sabato 10 ottobre

Bari-Giugliano 2-0

6’ Butic, 45’ Maggiore,

Casertana-Monopoli 3-1

20’ Vido (M), 35’ Vezzoni (C), 45’+1’ e 74’ Manconi (C)

Crotone-Audace Cerignola 2-3

21’ Vitale (A), 44’ rig. D’Orazio (A), 45’+2’ Padula (A), 45’+3’ Musso (C), 77’ Tanco (C)

Savoia-Inter U23 2-1

11’ Meola (S), 52’ Scotti (S), 59’ Bovo (I)

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30 - Altamura-Catania

Ore 14:30 - Foggia-Potenza

Ore 14:30 - Scafatese-Sorrento

Ore 15:00 - Casarano-Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Barletta-Cavese

Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 19, Bari 19**, Sorrento 18, Casertana 15**, Audace Cerignola 14**, Catania 13, Salernitana 12, Monopoli 12**, Picerno 12, Foggia 11, Cavese 11, Scafatese 10*, Inter U23 10*, Savoia 10**, Casarano 10, Altamura 8, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0*°

* una gara in meno

** una gara in più

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva