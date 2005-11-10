Lazio, i 23 convocati di Gattuso per il Monza: Gudmundsson e altri tre non recuperano
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Paolo Lora Lamia
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11.10.2026 11:21Serie A
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A poche ore dalla gara contro il Monza, in programma alle 15.00 allo stadio Olimpico di Roma, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati. Presenti Cataldi, Dele-Bashiru e Przyborek; out invece Marusic, Rovella, Cancellieri e Gudmundsson. Di seguito tutti i nomi.
La lista dei convocati della Lazio
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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