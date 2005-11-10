Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli non guadagna posizioni se non sul Frosinone
Dimitri Conti
Il Napoli risponde all'Inter e vince anch'esso 3-0 nella sua partita della 6^ giornata. Gli azzurri di Allegri frenano la cavalcata del Frosinone di Alvini, che viene allo stesso tempo anche agganciato in classifica.
Nonostante non ci sia un effettivo guadagno di posizioni, i tre punti sono fondamentali per riportare la squadra campana nella scia delle favorite per la lotta al titolo.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 16 punti*
2. Roma 13
3. Lazio 13
4. Cagliari 12
5. Milan 11
6. Juventus 10
7. Como 10
8. Napoli 10*
9. Frosinone 10*
10. Sassuolo 7
11. Atalanta 6
12. Lecce 6
13. Udinese 4
14. Torino 4
15. Parma 4*
16. Monza 4
17. Genoa 4*
18. Fiorentina 4*
19. Bologna 2
20. Venezia 0
* hanno già giocato la 6^ giornata
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA
Genoa - Fiorentina 2-1
7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)
Inter - Parma 3-0
13’ Sucic, 18’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram
Napoli - Frosinone 3-0
29’ rig. e 94’ De Bruyne, 32’ Lang
Como - Roma
11 ottobre, ore 12.30, DAZN
Lazio - Monza
11 ottobre, ore 15, DAZN
Lecce - Bologna
11 ottobre, ore 15, DAZN
Sassuolo - Milan
11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN
Cagliari - Juventus
11 ottobre, ore 20.45, DAZN
Atalanta - Venezia
12 ottobre, ore 18.30, DAZN
Torino - Udinese
12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN
SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA
6 reti: Malen (Roma)
4 reti: Raimondo (Frosinone), Lautaro Martinez (Inter) e Varela (Monza)
3 reti: Maldini (Cagliari), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Thuram (Inter), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli) e Adzic (Sassuolo)