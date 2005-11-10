Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli non guadagna posizioni se non sul Frosinone

Il Napoli risponde all'Inter e vince anch'esso 3-0 nella sua partita della 6^ giornata. Gli azzurri di Allegri frenano la cavalcata del Frosinone di Alvini, che viene allo stesso tempo anche agganciato in classifica.

Nonostante non ci sia un effettivo guadagno di posizioni, i tre punti sono fondamentali per riportare la squadra campana nella scia delle favorite per la lotta al titolo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 16 punti*

2. Roma 13

3. Lazio 13

4. Cagliari 12

5. Milan 11

6. Juventus 10

7. Como 10

8. Napoli 10*

9. Frosinone 10*

10. Sassuolo 7

11. Atalanta 6

12. Lecce 6

13. Udinese 4

14. Torino 4

15. Parma 4*

16. Monza 4

17. Genoa 4*

18. Fiorentina 4*

19. Bologna 2

20. Venezia 0

* hanno già giocato la 6^ giornata

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA

Genoa - Fiorentina 2-1

7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)

Inter - Parma 3-0

13’ Sucic, 18’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram

Napoli - Frosinone 3-0

29’ rig. e 94’ De Bruyne, 32’ Lang

Como - Roma

11 ottobre, ore 12.30, DAZN

Lazio - Monza

11 ottobre, ore 15, DAZN

Lecce - Bologna

11 ottobre, ore 15, DAZN

Sassuolo - Milan

11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN

Cagliari - Juventus

11 ottobre, ore 20.45, DAZN

Atalanta - Venezia

12 ottobre, ore 18.30, DAZN

Torino - Udinese

12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN

SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA

6 reti: Malen (Roma)

4 reti: Raimondo (Frosinone), Lautaro Martinez (Inter) e Varela (Monza)

3 reti: Maldini (Cagliari), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Thuram (Inter), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli) e Adzic (Sassuolo)