Maccarone 'consiglia' Camarda: "Io ho sempre scelto squadre in cui sapevo di giocare"
Dimitri Conti
Massimo Maccarone, ex attaccante che oggi fa parte dello staff di Silvio Baldini nell'Italia Under 21, ha parlato all'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Il lavoro di Baldini nell'U21 è sotto gli occhi di tutti, ha portato la sua idea calcistica, un gioco offensivo lavorando coi giovani. Già nel 2000 a Empoli con lui giocavamo 4-2-3-1, modulo che si è imposto negli ultimi anni. È sempre stato avanti".
Ma è lo stesso che ha conosciuto a Empoli?
"Sempre uguale. Forse è un po' più calmo e razionale in tante cose. Non vi posso raccontare troppo… Vivo a Massa, la sua città, il martedì quando c'è il mercato ci beviamo sempre un caffè insieme. Se parlo, non me lo offre più".
Lei è cresciuto nel Milan, dove oggi 'gioca' Camarda. Dovrebbe andare in prestito?
"Come attaccante mi piace tantissimo. Io posso parlare della mia esperienza e dico che ho scelto sempre squadre in cui sapevo di avere la possibilità di giocare, senza pensare alla categoria. Camarda è fortunato ad aver trovato Baldini, ancora oggi io gli chiedo tanti consigli perché so che mi dà quelli giusti".