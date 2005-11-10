Massimo Maccarone, ex attaccante che oggi fa parte dello staff di Silvio Baldini nell'Italia Under 21, ha parlato all'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Il lavoro di Baldini nell'U21 è sotto gli occhi di tutti, ha portato la sua idea calcistica, un gioco offensivo lavorando coi giovani. Già nel 2000 a Empoli con lui giocavamo 4-2-3-1, modulo che si è imposto negli ultimi anni. È sempre stato avanti".

Ma è lo stesso che ha conosciuto a Empoli?

"Sempre uguale. Forse è un po' più calmo e razionale in tante cose. Non vi posso raccontare troppo… Vivo a Massa, la sua città, il martedì quando c'è il mercato ci beviamo sempre un caffè insieme. Se parlo, non me lo offre più".

Lei è cresciuto nel Milan, dove oggi 'gioca' Camarda. Dovrebbe andare in prestito?

"Come attaccante mi piace tantissimo. Io posso parlare della mia esperienza e dico che ho scelto sempre squadre in cui sapevo di avere la possibilità di giocare, senza pensare alla categoria. Camarda è fortunato ad aver trovato Baldini, ancora oggi io gli chiedo tanti consigli perché so che mi dà quelli giusti".