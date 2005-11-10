Un vero e proprio enigma avvolge le condizioni fisiche di Moise Kean, il cui rientro in campo con la maglia del Como è destinato a slittare ulteriormente. "A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero", ha riferito il club lariano nella giornata di ieri. Secondo quanto riferito da La Provincia di Como, a destare particolare apprensione è stata la dinamica dei soccorsi, con l'attaccante trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna dopo un contrasto di gioco. Episodio che lascia presagire una tempistica di recupero ben più lunga rispetto alle cinque settimane preventivate dopo il trattamento specialistico effettuato a Barcellona presso l'istituto Cugat.

Cosa filtra

Sul fronte medico vige al momento il più stretto riserbo dal club lariano, sebbene le prime indiscrezioni di Sky Sport indichino un nuovo guaio localizzato sempre nella zona della tibia, già dolorante da settimane. In attesa che gli esami strumentali chiariscano l'entità definitiva del trauma, le stime più accreditate parlano di uno stop aggiuntivo di circa due mesi: un verdetto che comprometterebbe interamente il resto dell'anno solare 2026 e che spingerebbe l'ex Fiorentina a tornare in campo solamente nel 2027.

Inizio nero

Si aggrava così il bilancio di un avvio di stagione particolarmente sventurato per il classe 2000, approdato sul Lario nell'ultimo giorno del mercato estivo e con sole 4 apparizioni agli ordini di Cesc Fabregas (Genoa, Lipsia, Parma e Frosinone) prima di fermarsi a inizio ottobre a causa della contusione rimediata in Nazionale. Tasos Douvikas, ancora per un po', dovrà fare tutto da solo nell'area di rigore.