Nel corso dell’ottava edizione del RCS Sport Industry Talk, il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato del momento della Serie A: “Oggi siamo una media company, pochi sanno davvero cosa facciamo anche rispetto alla FIGC. Stiamo sempre più industrializzando la Serie A e l’obiettivo è rendere il prodotto sempre più appetibile per gli utenti. Stiamo lavorando sui ricavi internazionali, abbiamo un gap legato alla lingua rispetto a inglesi e spagnoli, ma abbiamo un campionato tra i più interessanti, visto che negli ultimi anni non c’è stato un club che ha vinto due volte di fila il campionato”.

Le urgenze della Serie A?

“Stadi e diritti, sicuramente. Gli stadi saranno un grande motore non solo per le cinque città degli Europei. Quanto alle altre emergenze su cui stiamo lavorando, io ho messo sempre al primo posto i vivai. Oggi c’è un problema: con l’abolizione del vincolo sportivo, a sedici anni il calciatore può andare dove vuole. Se la società non è tutelata sull’investimento fatto nel tempo, gli investimenti diminuiscono. Abbiamo chiesto al governo una tutela che può arrivare anche come credito d’imposta. Poi dobbiamo sempre combattere la pirateria e credo che lo stiamo facendo bene. Il grande tema è quello del betting, cioè di avere una quota dei ricavi da scommesse, ma un dato che non costerebbe a nessuno darci è la tutela dei dati, su cui si basano le scommesse. Noi questi dati li vendiamo alle agenzie di scommesse, ma qualche volta vengono venduti anche da concessionarie non ufficiali. Chiediamo che questo non avvenga”.

Come vive le elezioni federali?

“Ogni momento elettorale è delicato. Non è un segreto che 11 club di Serie A abbiano appoggiato il candidato Malagò. Giovanni ha dato prova di grandi successi nella sua presidenza al Coni. Tre club hanno sostenuto invece Galliani, appoggiato da calciatori e allenatori: è uno dei più accreditati nel mondo del calcio. Il ruolo della Serie A è dialogare con le altre componenti: chiunque vinca, l’obiettivo è avere componenti unite”.