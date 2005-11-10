Bruno Fernandes è uno dei casi più spinosi con cui avrà a che fare il nuovo fiammante tecnico del Manchester United Mauricio Pochettino: l'ex ct degli USA vorrà capire, innanzitutto, con che spirito il capitano affronterà il resto della stagione e, solo poi, quante siano le possibilità di trattenerlo in città anche dopo il prossimo 30 giugno.

Il Milan prova ad insinuarsi nella crisi tra lo United e il suo capitano

Nelle ultime stagioni, infatti, l'ex centrocampista di Novara, Udinese e Sampdoria ha maturato progressivamente la decisione di lasciare Manchester, con l'obiettivo di sposare altrove un progetto che non alterni costantemente momenti di crisi ad altri di ricostruzione: è recente il secondo rifiuto alla proposta di rinnovo fatta dal Manchester United. Ed è proprio in questa crepa che sta provando a insinuarsi il Milan, pronto ad approfittare della presenza in panchina di Ruben Amorim, con cui Bruno ha un'ottima relazione, ricorda Tuttosport.

Il suo accordo con lo United scade il prossimo giugno, ma il club inglese può esercitare unilateralmente un'opzione per un'altra stagione. Per evitare che questa clausola venga attivata, Bruno Fernandes ha due possibilità: la prima è pagare 65 milioni, la seconda è parlare direttamente con la dirigenza dei Red Devils, spiegando che considera conclusa la propria avventura all'Old Trafford come dimostra il mancato accordo per il suo rinnovo.