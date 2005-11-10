Massimiliano Allegri pronto a cambiare il Napoli. Il tecnico toscano vuole dare una svolta alla stagione della formazione partenopea dopo una partenza decisamente col freno a mano tirato. Troppe occasioni perse, diverse delusioni e poche gioie in questo inizio di campionato e di Champions League con il pubblico che inizia a spazientirsi dopo prestazioni al di sotto delle aspettative e risultati che non sono per niente soddisfacenti. E per questo motivo che il mister starebbe pensando ad alcuni cambiamenti in vista del ritorno in campo previsto per sabato sera al “Maradona” contro il Torino.

Milinkovic-Savic contro il Toro?

Il primo cambiamento potrebbe essere proprio tra i pali. Un avvicendamento che vede un cambio nelle gerarchie. Secondo quanto riporta l’edizione napoletana de La Repubblica contro i granata, sua ex squadra, potrebbe scoccare l’ora di Vanja Milinkovic-Savic che avrebbe superato Meret e potrebbe quindi giocare dal primo minuto.

Idea Morisco per il futuro

Per il futuro invece, come abbiamo raccontato anche noi, ci sarebbe il mirino puntato su Pedro Morisco. Il portiere classe 2004 è di proprietà del Coritiba e potrebbe essere uno degli innesti per la prossima stagione. Nel frattempo però è tempo di pensare al presente che si chiama Torino. E Milinkovic-Savic si scalda per tornare fra i pali dal primo minuto.