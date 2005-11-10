Il 6 dicembre a Belfast la Nazionale di Roberto Mancini conoscerà le sue rivali nel girone di qualificazione a Euro 2028 che andrà in scena nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia) e in Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio. L'Italia sarà inserita tra le teste di serie vista la sua presenza nella Lega A di Nations League, ma la mancata qualificazione ai quarti di finale di quest'ultima competizione costringerà gli azzurri a un girone da cinque squadre piuttosto che da quattro. Le qualificazioni inizieranno il 26 e il 27 marzo, ma quali rivali potrebbe ritrovarsi di fronte l'Italia? E quali sono i criteri di qualificazione al torneo?

Le cinque fasce

Urna 1: Inghilterra, Portogallo, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Grecia, ITALIA, Danimarca, Croazia.

Urna 2: Galles, Serbia, Turchia, Repubblica Ceca, Svizzera, Svezia, Austria, Irlanda del Nord, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Repubblica d'Irlanda.

Urna 3: Ucraina, Scozia, Kosovo, Polonia, Israele, Romania, Georgia, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania, Islanda, Slovacchia.

Urna 4: Estonia, Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Finlandia, Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazakistan, Lussemburgo, Lettonia, San Marino.

Urna 5: Malta, Azerbaigian, Lituania, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein.

Primi 20 posti subito, 4 tramite play-off

Cinquantaquattro squadre si contenderanno 24 posti, l'unica federazione fuori dai giochi è quella russa per il persistere dell'invasione in Ucraina. Verranno composti dodici gironi e staccheranno immediatamente il pass per la competizione le prime dodici qualificate oltre alle otto migliori seconde. Ci saranno a quel punto da assegnare altri due, tre o quattro posti, un numero che varierà in base a quante nazioni ospitanti si qualificheranno al torneo tramite le qualificazioni.

La UEFA infatti assegna di default due posti ai paesi ospitanti che però in questo caso sono quattro: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Se tutte e quattro queste squadre supereranno i gironi di qualificazione allora tramite play-off verranno assegnati altri quattro posti, se ci riusciranno in tre allora ai play-off verranno assegnati tre posti, altrimenti solo due.

I play-off si disputeranno nel marzo 2028 e a partecipare all'ultima fase di qualificazione a seconda dei tre diversi scenari si qualificheranno da due a quattro squadre tra le peggiori seconde e quattro a nove squadreprovenienti dalla Nations League 2026/27. Anche qui, priorità a chi ha vinto i gironi delle varie leghe - dalla A alla D - e poi via di Ranking ripartendo da quelle messe meglio. Meccanismo piuttosto farraginoso, ma che ci dice soprattutto una cosa: l'Italia a prescindere da come andrà il girone dovrebbe avere un posto assicurato alla fase play-off.

Quali sono i principali pericoli per l'Italia

L'obiettivo della Nazionale di Roberto Mancini è quello di vincere il proprio raggruppamento. L'urna 1 assicura l'assenza nel girone di grandi corazzate europee, ma nella 2 c'è ad esempio quella Svizzera che recentemente ci ha dato solo bastonate. Occhio anche alla Svezia di Isak e Gjokeres e alla Bosnia ed Ervegovina che c'è stata fatale lo scorso marzo in quel di Zenica.

Da monitorare però anche ciò che potrebbe arrivare dall'urna 3 dato che ragionevolmente anche un buon secondo posto assicurerebbe il pass europeo: Ucraina, Scozia e Polonia le principali squadre da evitare. Appuntamento a Belfast il 6 dicembre: in quell'occasione la Nazionale conoscerà il suo cammino per qualificarsi a Euro 2028.