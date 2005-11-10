Con le difficoltà realizzative di Goncalo Ramos che sono sotto gli occhi di tutti, nelle ultime settimana è montata la voglia di un bomber vero in casa Milan. E nel panorama dei giovani talenti al momento raggiungibile, in pochi vantano profili tanto accattivanti come quello di Nicolò Tresoldi del Club Brugge.

Una media gol da paura

Il centravanti classe 2004 d'altronde parla la lingua universale del gol e questo non può che essere già un forte argomento a suo favore, specialmente se lo si mette in contrapposizione con la difficoltà a segnare di Ramos. Sono ben 14 le reti da lui segnate in 17 partite con la maglia del Bruges tra campionato, Coppa del Belgio (più Supercoppa) e Champions League (in cui, tra le altre cose, ha rifilato una tripletta all'Inter). La media realizzativa è da bomber implacabile, un gol ogni 94'. Ecco perché al Milan si sono completamente innamorati di lui.

Costa 60 milioni? No problem

Gerry Cardinale di recente si è affrettato a ricordare quanto alte siano le ambizioni da proprietario del Milan, costringendo l'intero ambiente a scandire la parola 'Scudetto', che piacesse oppure no. Per questo, nonostante alle spalle ci sia un'estate di spese pazze e un altro bilancio in negativo, il proprietario del Diavolo è pronto a immettere nuove risorse economiche in questo inverno. E chi lo conosce giura che la richiesta dei belgi di 60 milioni di euro non lo stia spaventando. Il Milan, per primo Cardinale, è insomma pronto a fare sul serio per Tresoldi.