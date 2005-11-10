Era il 2014. Il Midtjylland era un club giovane, nato da una quindicina d'anni. Ed era già vicino alla bancarotta. Quell'anno le quote di maggioranza del club furono acquistate da Matthew Benham, già proprietario del Brentford in Inghilterra, tramite l'amicizia con l'ex calciatore del club danese Rasmus Ankersen, nel frattempo diventato chairman.

Data revolution

Per salvare capra e cavoli, serviva una rivoluzione. E ci si arrivò tramite i dati. Da una parte il Midtjylland doveva trovare risultati sportivi, dall'altra migliorare le finanze tramite il player trading. Furono così utilizzati numeri, dati e statistiche per eliminare il fattore emotivo nelle decisioni e andare ad individuare i migliori talenti sottovalutati dal mercato. Arrivarono così per un tozzo di pane calciatori come Pione Sisto o Frank Onyeka, che migliorarono le prestazioni sportive prima di essere venduti a peso d'oro.

Moneyball non solo sul mercato

Il Midtjyllan da lì a pochi anni vince il titolo in Danimarca tre volte, non era mai successo prima nella storia. Sono arrivate le partecipazioni alla Champions League e le grandi cessioni sul mercato. Ma come detto i dati non furono utilizzati solo sul mercato, visto che tutto passava da lì. Le analisi portavano alla scelta di moduli e strategie, così come alle tecniche migliori di allenamento per i giocatori a disposizione e per la prevenzione degli infortuni muscolari più comuni. Un successo sotto tutti i punti di vista, almeno in Danimarca e nel campionato danese. Ma siamo sicuri che altrove un'esasperazione simile potrebbe dare i suoi frutti?