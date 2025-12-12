Renica sul Napoli: "La rosa è fortissima ma al momento le rotazioni non sono giuste"

In casa Napoli c si lecca ancora le ferite dopo il ko subito mercoledì sera al Da Luz contro il Benfica e per analizzare la sconfitta e le differenze che c'è tra la formazione azzurra versione campionato e quella versione europea, a Il Mattino ha parlato l'ex difensore Alessandro Renica: "La rosa, sulla carta, è fortissima. Il club ha fatto il massimo in estate per regalare a Conte le alternative giuste. Ma se poi hai quasi il 50% della squadra fuori, qualche problema lo dovrai pur avere".

Qual è stato il problema principale a Lisbona?

"Non ci sono le rotazioni giuste al momento. Ma Conte può far poco in questo momento. Il Napoli veniva da una grande rincorsa nelle ultime cinque partite. Era naturale che si potesse incontrare una gara difficile come quella di mercoledì sera in Portogallo".

Sconfitta che si poteva prevenire?

"Posso dire senza timore di essere smentito che c’è una certezza: dopo tre partite giocate alla grande, una la sbagli di sicuro. Ed è in quella partita che una squadra deve attingere alle sue risorse".