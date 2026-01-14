Report Lecce: "Per Camarda trauma contusivo alla spalla destra". Servono 15 giorni di riposo
Convocato per la gara di questa sera contro l'Inter ma già sicuro di essere tra gli indisponibili, per Francesco Camarda arriva il responso dal report medico emesso pochi minuti fa dal Lecce: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo".
Oltre alla partita di questa sera contro l'Inter, per il Lecce, ricordiamo, nelle prossime settimane - fino al termine del mese di gennaio - sono in programma le partite contro il Milan, la Lazio e il Torino.
