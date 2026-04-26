TMW Resta la pecca Champions. Chivu merita la conferma ma l'anno prossimo serve il cambio di marcia in Europa

L'Inter ha voglia di godersi la festa. Il 21° Scudetto della storia nerazzurra è meritato per valori e dimostrazioni di campo, con Cristian Chivu che al debutto sulla panchina ha sconfitto gli scettici e portato a casa il risultato richiesto. Il futuro sarà ancora a tinte interiste, anche se con la società ci saranno normali confronti su ciò che è andato e pure su quello che poteva essere fatto meglio.

In questo senso sarà inevitabile affrontare il tema Champions League. Perché al netto del successo nazionale, in casa Inter resta amarezza per come è andata l'ultima campagna europea di Lautaro e compagni, eliminati dalla massima competizione continentale nel playoff col Bodo/Glimt. Dopo una prima fase a ritmi serrati e straordinari risultati, l'Inter è di fatto deragliata. A inizio percorso tutto sembrava apparecchiato per una nuova entusiasmante cavalcata europea: 4 vittorie su 4 nelle prime sfide e vetta momentanea della classifica. 0-2 in casa dell'Ajax, 3-0 a San Siro con lo Slavia Praga, 0-4 in casa dell'Union SG e successo 2-1 col Kairat Almaty. Poi gli intoppi con le big, con le sconfitte in serie con Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal prima della vittoria scaccia crisi col Dortmund. Quindi il playoff sulla carta abbordabile col Bodo/Glimt, con la doppia sconfitta che ha sancito l'eliminazione anche prima di arrivare agli ottavi di finale.

Un tema che appunto sarà caldo, nelle valutazioni di fine stagione. Perché se è vero che ripetere l'arrivo in finale come accaduto nell'ultimo anno di Inzaghi e prima ancora contro il Manchester City non era affatto scontato, è altrettanto lecito dire che tutti si aspettavano qualcosa in più. Nella prima fase, ma anche e soprattutto nel playoff. E allora la società punterà su questo, per cercare di stimolare il proprio allenatore in ottica futura.