Atalanta-Roma 1-0, Marelli: "Gol di Scalvini da annullare. Giusto l'intervento su Scamacca"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola di Atalanta-Roma. Ecco le sue parole a DAZN:

Sul gol convalidato a Scalvini

"Sul primo gol direi che è un classico episodio 'grigio'. Le mani di Scalvini sul volto di Svilar: vero che Svilar esce a vuoto e probabilmente subisce anche una carica da Rensch. E ci sono entrambe le mani di Scalvini sul volto di Svilar prima che il difensore tocchi il pallone, per questo la rete è da annullare. Non c'è alcun tocco di braccio, se ci fosse stato la rete sarebbe stata annullata".

Sul gol annullato a Scamacca

"La decisione è corretta. Sul lancio di Ederson, Scamacca parte in posizione di fuorigioco. Dopo interviene sull'errore di Hermoso partecipando attivamente all'azione, finalizzata da lui stesso. Review molto lunga, durata 6 minuti, comprensiva di OFR. In questa circostanza deve valutare l'arbitro se il fuorigioco inizialmente passivo è diventato attivo".

Marelli infine cita la casistica del regolamento. Regola 11 pagina 87 che riportiamo testualmente:

Quale è il momento in cui si concretizza e deve essere punita un'infrazione di gioco?

"Quando il calciatore in posizione irregolare prende effettivamente parte attiva al gioco, interferendo con il gioco o con un avversario o traendo vantaggio dall'essere in posizione di fuorigioco".