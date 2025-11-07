Rincon: "Solo Mihajlovic avrebbe potuto convincermi a lasciare la Juve per il Torino"

Tomas Rincon, doppio ex di Juventus e Torino, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport in vista del derby della Mole. El General ha ripercorso così le sue due avventure con bianconeri e granata: "Alla Juve ho giocato 19 partite, sono riuscito ad ambientarmi subito nonostante fossi arrivato a gennaio. Sono stato titolare in finale di Coppa Italia, ero parte integrante del gruppo anche in partite complicate. Magari il rimpianto è che non mi sono fermato per più tempo, ma è stata la scelta giusta: volevo giocare a tutti i costi. Non potevo desiderare nulla di migliore del Toro".

Sul trasferimento dalla Juve al Torino Rincon ha spiegato: "Mihajlovic è stato decisivo nella mia vita: la sua telefonata per convincermi a firmare per il Toro è stata unica, per lui ho mollato tre anni di contratto alla Juve. Avevo bisogno di Sinisa, di uno che mi volesse così, di un uomo carismatico come lui: per un allenatore del genere un giocatore farebbe di tutto. Ci manca tanto. Chi avrebbe lasciato la Juve per il Toro in quel periodo? Solo uno come Miha avrebbe potuto convincermi".

Infine, un ricordo dei granata: "Per me il Toro è casa. Mi è rimasto l’anno splendido con Walter Mazzarri e sarò eternamente grato a Sinisa Mihajlovic per avermi portato lì. E pure per i momenti vissuti con Nicolas Burdisso, un grande amico sin dai tempi del Genoa. Anche con De Silvestri abbiamo ancora un bellissimo rapporto: avevamo interessi in comune, al Toro sono stato proprio bene".