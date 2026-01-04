TMW Risse e tensione, poi segna Kean e il Franchi torna a crederci: Fiorentina-Cremonese 1-0, le immagini

La Fiorentina torna a vincere e sorridere, facendo esultare l’Artemio Franchi. Il successo all’ultimo minuto sulla Cremonese, firmato da Moise Kean, è la seconda vittoria conquistata dalla squadra di Paolo Vanoli in questo campionato, in una domenica di nuove speranze per il popolo viola.

L’uno a zero del centravanti della Nazionale, subentrato in corso d’opera, è arrivato al termine di una gara accesa, in cui non sono mancati alterchi e risse sfiorate (espulsi il vice di Vanoli, Cavalletto, e il ds lombardo Giacchetta, a pochi minuti dalla fine del primo tempo), nonché polemiche legate alla revoca del rigore inizialmente concesso ai viola per fallo di Baschirotto su Piccoli.

L’urlo liberatorio di Kean è poi quello di un’intera città che alla salvezza, per quanto possa sembrare lontana, ci crede ancora. In calce, le immagini più belle dallo stadio Artemio Franchi.