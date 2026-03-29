Rivoluzione Inter in difesa, in ballo il futuro di Modric e Lukaku: le top news delle 13

Grandi cambiamenti in vista in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda il riparto arretrato. Da giorni si parla di una possibile partenza di Bastoni in direzione Barcellona, ma non è il solo che in estate potrebbe lasciare Milano. Con la valigia in mano ci sono anche Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, mentre il futuro di Carlos Augusto - nel mirino della Roma - è ancora tutto da scrivere. Non solo uscite, comunque: per la difesa, sul taccuino dei dirigenti interisti sono presenti i nomi di Oumar Solet, Mario Gila e Tarek Muharemovic.

Modric tra conferma al Milan, ritorno in patria e ritiro. L'ambiente rossonero si è letteralmente innamorato di Luka Modric e vorrebbe vederlo giostrare in mezzo al campo anche nella prossima stagione. La decisione definitiva verrà presa dal diretto interessato entro la fine della stagione. Per lui, oltre al rinnovo con i rossoneri, altre due opzioni: il ritiro dal calcio giocato a fine anno oppure il ritorno in patria alla Dinamo Zagabria presieduta dall'amico Zvonimir Boban.

A Napoli tiene banco la questione Lukaku. Il centravanti belga, in patria in questi giorni per migliorare la condizione atletica, non è rientrato a Castel Volturno nei tempi previsti. Il club di De Laurentiis ha dunque fatto scattare la deadline: o si presenterà agli ordini di Conte martedì per la ripresa degli allenamenti oppure verrà messo automaticamente fuori rosa. Se si dovesse arrivare a questo, è chiaro che la permanenza dell'ex Inter e Roma sotto il Vesuvio sarebbe a rischio.