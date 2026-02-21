Ieri Mihajlovic avrebbe compiuto 57 anni, Mancini: "Sinisa è stato qualcosa di speciale"

Nella giornata di ieri, Roberto Mancini è intervenuto nel corso del podcast Sky Calcio Unplugged per ricordare l'amico Sinisa Mihajlovic che avrebbe compiuto 57 anni: "Sinisa è stato qualcosa di particolare, di speciale. Prima di tutto era un ragazzo meraviglioso, un amico vero, un fratello, oltre a essere ciò che è stato come giocatore. Ci lega tanto. Con Sinisa ci lega una vita da compagni di squadra, da allenatori e amici. Siamo stati insieme alla Sampdoria dove lo feci prendere io. Giocammo in Champions League contro la Stella Rossa, lui giocava lì.

Non riuscimmo a prenderlo subito perché andò alla Roma, ma non fece bene quell’anno e convinsi il presidente a prenderlo e facemmo bene. Quando Erikson lo mise a giocare da centrale diventò straordinario. Manca a tutti, alla sua famiglia, ai suoi ragazzi, a sua moglie e ai suoi amici. L’ingresso nel mio staff? Lui ci è voluto entrare, quindi non ho potuto farne a meno".