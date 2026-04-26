Napoli, Spinazzola ora potrebbe rimanere: si lavora a un biennale. Juan Jesus via a zero

Potrebbe esserci un cambio di programma per Leonardo Spinazzola. L'esterno del Napoli, sempre prezioso con le sue sgroppate, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Se fino a qualche tempo fa l'idea che potesse lasciare la squadra di Antonio Conte era più che mai concreta, adesso sembra essere sempre più possibile una sua permanenza. Il giocatore, per il momento, resta un illustre parametro zero con il suo nome che in passato è stato anche accostato a club come Juventus e Milan che avrebbero potuto fare un affare senza spendere i soldi del cartellino.

Al momento però la situazione sembra essersi ribaltata. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il laterale potrebbe anche rinnovare il proprio contratto. L'idea infatti è quella di proporre un biennale, quindi scadenza nel 2028, con la società e l'entourage del calciatore che sarebbero al lavoro per trovare l'intesa.

Chi invece è destinato a separarsi dal club partenopeo, scrive sempre il quotidiano sportivo, è Juan Jesus. Il difensore brasiliano, 35 anni, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà Napoli a parametro zero. Protagonista delle ultime due stagioni con la vittoria di scudetto e Supercoppa, il centrale saluterà e sarà libero di trovarsi un’altra sistemazione a parametro zero.