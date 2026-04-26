Caso Rocchi, avrebbe potuto essere multato per Udinese-Parma. L'Inter per ora non rischia

La Gazzetta dello Sport ha cercato di fare un po' di chiarezza su quello che è avvenuto nella giornata di ieri, anche se tutto è ancora in divenire. Gianluca Rocchi, designatore che si è autosospeso dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia per concorso in frode sportiva, è stato assolto dalla FIGC per la vicenda di Udinese-Parma, ovvero i colpi al vetro della VAR Room per intervenire sul VAR Paterna e sull'AVAR Sozza. Se fosse stato processato avrebbe rischiato una multa per aver infranto l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, che riguarda la lealtà.

La rosea precisa anche come al momento l'Inter non rischi assolutamente niente. Malgrado venga contestato a Rocchi di aver designato degli arbitri graditi ai nerazzurri, nell'inchiesta non risultano coinvolti o indagati tesserati o dipendenti della società di Viale della Liberazione, che fa filtrare di essere assolutamente tranquilla in questo momento. I tempi comunque non saranno brevi, ma tutto sarà più chiaro dopo gli interrogatori di Rocchi e Gervasoni.