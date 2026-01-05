Roma, El Aynaoui e Ndicka vanno avanti in Coppa d'Africa: l'assenza si prolunga

Il calendario non fa sconti e la Roma continua a fare i conti con assenze pesanti. Non solo squalifiche e infortuni, in questo periodo si è messa anche la Coppa d'Africa a portare via due elementi importanti a Gian Piero Gasperini: Neil El Aynaoui, impegnato con il Marocco, ed Evan Ndicka, difensore della Costa d'Avorio.

Il primo è EI Aynaoui, impegnato con il Marocco in Coppa d'Africa. La nazionale nordafricana ha superato la Tanzania negli ottavi, garantendosi il passaggio ai quarti in programma il 9 gennaio. Traduzione immediata per Trigoria: il centrocampista non tornerà nella Capitale almeno per un’altra settimana, prolungando un’assenza che pesa soprattutto in mezzo al campo.

Le difficoltà non finiscono qui. Anche il reparto difensivo è colpito dallo stesso destino: Evan Ndicka sarà infatti in campo con la Costa d'Avorio, proprio mentre la Roma affronta il Lecce in campionato. Due assenze parallele, stesso copione e stessa conseguenza: una Roma costretta a stringere i denti, aspettando che l’Africa restituisca uomini fondamentali per ritrovare equilibrio e continuità. A riportarlo è il Corriere dello Sport.