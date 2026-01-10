Roma, Celik: "Sono cresciuto tanto con Gasperini, voglio fare più gol e più assist"

L'esterno della Roma Zeki Celik ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 20^ giornata di Serie A.

Che ambizioni avete per questa partita?

"Il Sassuolo è sempre pericoloso, mi aspetto una partita difficile. Dobbiamo vincere questa partita e stare alti in classifica".

Dove puoi migliorare con Gasperini?

"Lavoriamo tanto con lui sui dettagli, sono cresciuto tanto con lui. Sono contento se faccio più assist e più gol".