TMW Roma, clima disteso prima del Celtic: selfie e autografi per Dybala e compagni

Archiviata la delusione contro il Cagliari, la Roma volta pagina e si concentra sull’Europa League. Domani alle 21 i giallorossi faranno visita al Celtic per la sesta giornata della League Phase, un appuntamento importante per chiudere al meglio il girone. Alle 18.30 si è svolta la conferenza stampa della vigilia con Gian Piero Gasperini e Mario Hermoso, che hanno analizzato la sfida davanti ai media prima della consueta rifinitura sul prato del Celtic Park.

Nel quarto d’ora iniziale, aperto come da protocollo ai giornalisti, la squadra si è fermata anche con i tifosi presenti a bordocampo: selfie, autografi e sorrisi per Dybala, Pellegrini e gli altri protagonisti giallorossi. Un momento di vicinanza e calore che precede una serata europea da non sbagliare per la formazione di Gasperini. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.