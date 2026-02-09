Stagione finita per Grealish, l'inglese: "Sono distrutto, ma il calcio è così"

Intervento chirurgico per Jack Grealish. Il trequartista dell'Everton è stato operato per una frattura da stress al piede e ha di fatto chiuso anzitempo la stagione. L'infortunio risale allo scorso mese durante la sfida contro l'Aston Villa, sua ex squadra.

Una beffa per l'inglese, che con i Toffees aveva trovato regolarità di impiego e prestazioni di livello, tanto da vincere il premio di "Player of the month" di agosto. 30 anni, Grealish chiude questa stagione con 22 partite, 2 reti e 6 assist.

Attraverso il suo account Instagram, Grealish ha scritto: "Non volevo che la stagione finisse così, ma il calcio è così, sono distrutto. L'operazione è stata fatta e ora mi concentro sul tornare in forma. So per certo che tornerò più in forma, più forte e meglio di prima."