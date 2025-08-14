Roma, contatti con il Monaco per Magassa: è un'opzione se parte Koné. I dettagli

La Roma ha contattato oggi il Monaco per capire quali siano le richieste per Soungoutou Magassa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club del Principato ha già respinto un'offerta da 13 milioni di euro più bonus da parte del Nottingham Forest, che all'inizio di questa settimana aveva tentato un'offensiva per il centrocampista francese.

Per i giallorossi è un'opzione nel caso in cui dovesse partire Manu Kone, finito nel mirino dell'Inter. Il classe 2003 ha un contratto fino al 2029 e in carriera vanta 21 presenze e un gol con il Monaco B e 57 apparizioni e una rete con il Monaco. Inoltre è sceso in campo con la Francia 5 volte, alle quali vanno aggiunte le 3 sfide con l'Under 21, i 7 incontri con l'Under 21 e le 5 partite con l'Under 20. Nel suo palmares c'è un argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

Molto dipenderà dall'evoluzione della trattativa con i nerazzurri per l'attuale titolare della squadra di Gian Piero Gasperini, che ha bisogno di una cessione per finanziare la campagna acquisti. Nel recente passato si è parlato di un'ipotetica uscita di Angelino e poi di quella di Ndicka, ma il prescelto potrebbe proprio essere l'ex Borussia Moenchengladbach.