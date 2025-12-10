Chi è Soungoutou Magassa, l'alternativa a Mainoo che il Napoli valuta per gennaio

Soungoutou Magassa è uno dei calciatori che il Napoli sta monitorando per il calciomercato di gennaio. Classe 2003, il centrocampista nato in Francia ma con origini maliane è calcisticamente cresciuto nel Monaco, club in cui ha giocato fino a pochi mesi fa. Dopo una manciata di minuti in Ligue 1 nella stagione 2022/23, il calciatore 22enne ha fatto stabilmente parte della prima squadra del Principato per due stagioni. Poi la scorsa estate il passaggio in Premier League, al West Ham. Diciassette milioni di euro per il trasferimento di un giocatore che a Londra - tre mesi e mezzo dopo la firma con gli hammers - ancora non riesce a imporsi con regolarità.

Meno di quattrocento minuti giocati suddivisi in nove presenze, Magassa sei giorni fa ha realizzato la sua prima rete in Premier League. Suo il gol che ha permesso al West Ham di pareggiare contro il Manchester United, un tap-in vincente sugli sviluppi di un corner che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1. Nonostante ciò, il centrocampista nato a Stains è solleticato dall'idea di andare in un club capace di garantirgli maggiore minutaggio e il Napoli da questo punto di vista può rappresentare un'occasione. Ma di che calciatore stiamo parlando?

Box to box di 190 centimetri, Magassa è un centrocampista con spiccate doti difensive che fa della forza fisica e del recupero palla le sue qualità più importanti. La scorsa estate fu sondato anche dalla Roma quando l'addio di Koné sembrava opzione concreta e oggi il Napoli lo valuta come alternativa a Franck Anguissa.

Il suo nome sarà tra quelli da continuare a monitorare con attenzione nei prossimi giorni, anche se non è lui la prima scelta visto che il calciatore in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna resta Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005 pronto a lasciare il Manchester United a gennaio per trasferirsi in un club capace di rilanciare la sua candidatura in vista della prossima Coppa del Mondo.