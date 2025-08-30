Ufficiale Magassa è un nuovo giocatore del West Ham. Arriva dal Monaco per 20 milioni

Il classe 2003 Soungoutou Magassa si è traferito dal Monaco al West Ham per 17 milioni più 3 di bonus. Di seguito il comunicato ufficiale degli inglesi

Il West Ham United è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale francese Under 21 Soungoutou Magassa.

L'imponente centrocampista difensivo, medaglia d'argento alle Olimpiadi del 2024, si unisce agli Hammers dall'AS Monaco, club di Ligue 1, con un contratto a lungo termine.

Gli Hammers hanno vinto la corsa per ingaggiare Magassa, nato a Parigi, superando diversi importanti club europei. È stato scelto per la sua forza, la versatilità, la capacità di spezzare il gioco e per la sua distribuzione, che lo distinguono dagli altri giocatori della sua età.

Magassa, alto 1,88 m, può giocare anche come difensore centrale, essendosi classificato secondo per contrasti vinti in Ligue 1 ed essendo risultato tra i migliori difensori per intercettazioni e passaggi progressivi nella stagione 2023/24. Questo gli ha permesso di passare a centrocampo, dove si è classificato primo per recuperi palla durante la stagione 2024/25.

Dopo essere stato ampiamente osservato dallo staff tecnico e dal team di reclutamento, che hanno individuato sia la sua capacità di avere un impatto immediato sia le sue possibilità di crescita futura, il giovane francese, molto apprezzato, non vede l'ora di mostrare il suo talento nelle maglie Claret e Blue.