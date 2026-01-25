La Roma riprende il Milan di rigore: mano di Bartesaghi, 1-1 firmato da Pellegrini

Pareggio della Roma, al 74' è 1-1 contro il Milan grazie al calcio di rigore segnato da Lorenzo Pellegrini. I giallorossi si sono guadagnati il tiro dal dischetto grazie alla sponda di Celik su cross di Wesley, sulla quale tocca con la mano Bartesaghi. Dal dischetto è freddo il 7 di casa, che apre il destro e, nonostante Maignan avesse intuito, rimette il punteggio sulla parità.

