La Roma riprende il Milan di rigore: mano di Bartesaghi, 1-1 firmato da Pellegrini
TUTTO mercato WEB
Pareggio della Roma, al 74' è 1-1 contro il Milan grazie al calcio di rigore segnato da Lorenzo Pellegrini. I giallorossi si sono guadagnati il tiro dal dischetto grazie alla sponda di Celik su cross di Wesley, sulla quale tocca con la mano Bartesaghi. Dal dischetto è freddo il 7 di casa, che apre il destro e, nonostante Maignan avesse intuito, rimette il punteggio sulla parità.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile