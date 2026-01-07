Roma, dietro le tensioni Gasperini-Massara: da Sancho e Silva a Gud, i nomi della discordia

All’interno della Roma si respira un clima tutt’altro che disteso. Non è solo una questione di risultati o di campo, ma di equilibri interni messi alla prova da settimane di frizioni sotterranee. Al centro della scena ci sono Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara, protagonisti di un rapporto segnato da incomprensioni e visioni divergenti sul mercato. A fare da garante dell’unità è Claudio Ranieri, che ha sponsorizzato l’arrivo del tecnico e ora è chiamato a mantenere compatto l’ambiente, bilanciando le richieste pressanti dell’allenatore con i vincoli economici imposti dal fair play finanziario.

Le prime crepe risalgono già all’estate scorsa, quando Gasperini aveva indicato con insistenza profili come Jadon Sancho e Fabio Silva, piste poi sfumate tra dubbi tecnici, valutazioni comportamentali e un reparto offensivo già affollato. L’ottimo avvio di stagione aveva temporaneamente messo in sordina i dissapori, ma le difficoltà realizzative di Artem Dovbyk e Evan Ferguson, mai pienamente nei gusti del tecnico, hanno riacceso la miccia. Gennaio ha fatto il resto: Gasperini si aspettava rinforzi immediati, a partire da Giacomo Raspadori, in attesa di Joshua Zirkzee. Le difficoltà nelle trattative hanno alimentato accuse reciproche, tra mancati accordi con i giocatori e tentativi di persuasione ritenuti insufficienti.

A raccontare tutti i retroscena della vicenda è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport. Da parte sua Massara - si legge - aveva proposto a Gasp altri profili, come Niclas Fullkrug (passato nel frattempo al Milan) e Albert Gudmundsson, giudicati però dall'allenatore di Grugliasco non funzionali al progetto tecnico. Un braccio di ferro che racconta una Roma divisa tra urgenza sportiva e sostenibilità, con Ranieri chiamato ancora una volta a fare da mediatore.