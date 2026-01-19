Roma, Dovbyk si è operato: "Fa parte del gioco. Ora silenzio, lavoro, ritorno"

Artem Dovbyk si è operato quest'oggi in Finlandia per eliminare del tutto il problema al tendine accusato contro il Lecce. Negli scorsi giorni, vedendo che la situazione non stava migliorando, la Roma e l'attaccante ucraino hanno convenuto che questa fosse la soluzione migliore per entrambe le parti. Il centravanti starà fuori circa 2 mesi, privando così Gasperini di un elemento nel reparto offensivo, rinforzato grazie all'arrivo di Donyell Malen.

L'ex Girona ha pubblicato un post sui social nel quale si vede lui in stampelle in compagnia del Porf. Lempainen con la didascalia che dice tutto del momento che sta vivendo: "Gli infortuni fanno parte del gioco. Sono concentrato sul recupero e sul tornare più forte di prima. Grazie mille per il supporto, significa molto per me. Silenzio. Lavoro. Ritorno. Ci vediamo presto".

I numeri di Dovbyk non sono così positivi nella stagione attuale, visto che l'ucraino ha giocato 13 partite in Serie A, segnando 3 gol, e 4 in Europa League senza trovare la via della rete. In totale è rimasto sul terreno di gioco per 625 minuti. Alternatosi spesso con Ferguson, non è riuscito a offrire il contributo che lui e Gasperini si auguravano, ma il suo infortunio ha comunque bloccato ogni trattativa per il suo addio.