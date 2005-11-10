Voglia di tornare dopo l’impresa con il Mantova dello scorso anno, una rivoluzione che ha portato la squadra a conquistare una salvezza che sembrava utopia. Ma senza fretta. Leandro Rinaudo, direttore sportivo, risponderà presente alla prossima chiamata soltanto se sentirà le giuste vibrazioni. Le stesse che hanno portato il Mantova, la scorsa stagione, a mantenere la categoria. Il dirigente intanto si gode gli affetti più cari e chiaramente programma il futuro. Gira, guarda partite, tesse relazioni. Aspettando le sensazioni giuste. La location è Mondello, La Sirenetta, simbolo della borgata marinara. La temperatura è ancora tra primavera ed estate, è pomeriggio e fa buio già alle 17.30, il calendario infatti dice novembre. Anche se la temperatura a Palermo racconta altro. Due poltrone, un pianoforte dietro a fare da cornice e il mare alle spalle. Leandro Rinaudo si concede a TuttoMercatoWeb.com, spaziando su vari temi. Dal calcio italiano che deve ripartire al campionato, con un occhio al futuro. Vibes, appunto, permettendo.

Rinaudo, l'Italia è fuori anche dalla Nations League. Però questa volta l'uscita di scena sembra meno amara.

"I segnali sono stati comunque positivi, soprattutto nella prima parte. C'è stato un ricambio generazionale, con calciatori che arrivavano anche da campionati diversi. Purtroppo non abbiamo portato l'evento più importante, che è la qualificazione. Quindi s'è tornati al punto di partenza, ma con basi diverse per poter ripartire e riaprire un nuovo ciclo e iniziare un bel percorso. Sì, l'uscita è meno amara. Anche se dà continuità a diverse mancate qualificazioni e resta l'alone negativo che c'è sull'Italia. Però se guardiamo la proposta di calcio, l'impiego di alcuni calciatori giovani, le convocazioni di calciatori di altri campionati, si stanno gettando le basi per tornare ad essere l'Italia che eravamo abituati a vedere".

Ci fanno ben sperare i prospetti delle nazionali giovanili.

"C'è del materiale importante. Il lavoro che sta facendo Silvio Baldini è importantissimo sul piano dell'espressione del gioco. Sta valorizzando tanti talenti. L'Under 21 è il serbatoio principale per il futuro dell'Italia".

Torna il campionato. E la Lazio è prima in classifica.

"Meritatamente. È bello vedere un allenatore che ha sempre avuto la forza di reagire e mettersi in discussione godersi il primato e raccogliere ciò che merita dimostrando sul campo".

Anche il Frosinone di Alvini e Castagnini è una bella favola.

"Pazzesco. L'anno scorso ho toccato con mano la realtà, li ho affrontati di presenza. Renzo Castagnini è stato bravissimo come sempre con le sue scoperte. E Alvini sta dimostrando di essere un allenatore importante con delle idee rivoluzionarie per quello che è il calcio di oggi. Questo Frosinone è una bella realtà e spero che centri il traguardo finale".

Che succede al suo ex Napoli?

"Sta vivendo un momento negativo, l'assenza di Conte si sta vedendo. Napoli negli ultimi anni ha raggiunto obiettivi importanti come proprietà e come squadra. Quest'anno sta facendo fatica, serve tempo".

Va a corrente alternata anche la Juventus.

"Credo che sia ancora alla ricerca dell'asset giusto. Ha avuto dei problemi in passato e oggi è alla ricerca anche dell'equilibrio economico, ma è la Juve e deve vincere. Una serie di situazioni che deve essere messa a posto, sicuramente Spalletti ha conosciuto meglio i suoi calciatori ma non è facile: quando equilibrio economico e mercato devono coincidere è più complicato, ma la proprietà della Juventus è talmente forte che non ha bisogno di consigli. E poi c'è Giovanni Carnevali che è l'uomo giusto per tracciare la strada e raggiungere risultati importanti".

Per il Palermo la strada sembra tracciata, verso la Serie A.

"Quest'anno è stato costruito per vincere ad ogni costo, ad ogni modo, con giocatori esperti che hanno qualità per poter risolvere le partite anche quando non si mettono per il verso giusto. Inzaghi ha trovato l'alchimia giusta anche con la gente. S'è creata l'atmosfera giusta per raggiungere l'obiettivo. Arriveranno dei momenti negativi come è normale che sia, ma ci sono tutte le condizioni per arrivare all'obiettivo".

Chi è oggi l'antagonista del Palermo?

"Ogni anno ci sono sempre due-tre squadre che dettano legge sul campionato di B e dimostrano il giusto spessore per arrivare in fondo. Il Palermo sta dimostrando che è l'unica regina. Le tre retrocesse stanno facendo fatica, ma vedo risvegli importanti sul piano dell'autostima e la proposta di calcio: mi riferisco a Cremonese, Pisa e Verona. E il Modena è una squadra che se trova la continuità di risultati per profondità di rosa e caratteristiche potrebbe essere la sorpresa".

E il Mantova? Lei l'anno scorso ha rivoluzionato la squadra e l'ha portata alla salvezza.

"L'anno scorso è stato fatto un gran bel lavoro. Se mi guardo indietro credo che sia stata un'impresa difficile da ripetere. Sono arrivati dei risultati importanti. Questo Mantova ha dei valori e può fare molto bene anche quest'anno, devo fare i complimenti al Presidente Piccoli".

Pronto a tornare in pista? Magari in una situazione meno burrascosa...

"L'idea di lavorare c'è sempre. Non è retorica, ma è normale vedere partite, relazionarsi con le persone che fanno parte del calcio. Ho la possibilità per migliorare il mio inglese e il mio sistema di lavoro tra database e intelligenza artificiale usata in un certo modo. Aspetto l'opportunità giusta, soprattutto dopo il lavoro dell'anno scorso".

Per ogni appassionato di calcio c'è una data cerchiata in rosso: il 14 dicembre. Verrà eletto il presidente federale, è sfida tra Galliani e Malagò.

"Un momento importante per definire la via, la strada del calcio italiano per il presente e il futuro. Il buonsenso e l'esperienza di alcune persone di questo spessore indirizzeranno la strada giusta per l'Italia, che merita un presente e un futuro importante. Ci aspettiamo di tornare al Mondiale, manca da tanto tempo. Ma alcuni eventi nella vita avvengono per fare sì che qualcosa di forte e profondo ci faccia ragionare e trovare la via giusta".