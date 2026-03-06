Altro stop della Joya. Leggo in prima pagina: "Dybala è in dubbio per il Genoa"
Il quotidiano Leggo oggi in edicola in prima pagina dedica spazio alla Roma e a Paulo Dybala, fermato da un nuovo infortunio in allenamento. L'argentino ieri è tornato ad allenarsi in gruppo ma è stato costretto a fermarsi per un dolore al ginocchio. Un problema non proprio inedito per Dybala, che nelle ultime settimane è rimasto ai box proprio a causa dello stesso infortunio. Da valutare le sue condizioni in vista della prossima gara della Roma, anche se restano parecchi dubbi.
Dybala infatti potrebbe saltare la sfida prevista domenica contro il Genoa, allungando la sua assenza a tre partite dopo i forfait contro Cremonese e Juventus. Qualora non arrivassero segnali positivi nei prossimi allenamenti, Gasperini si vedrebbe costretto a rinunciare alla Joya in casa della sua ex squadra. Una carta in meno nel mazzo romanista, dove comunque Gasperini può contare su un ottimo Malen, riferimento offensivo anche al Ferraris. Sulla trequarti spazio per Pellegrini e Pisilli.
LAZIO - In prima pagina anche la Lazio, che ha ritrovato fiducia dopo la sfida di Coppa Italia giocata contro l'Atalanta e finita sul punteggio di 2-2. Sarri adesso vorrà sbloccare i biancocelesti in campionato, visto che nelle ultime quattro partite sono arrivate due sconfitte e altrettanti pareggi. Un orgoglio laziale che dovrà essere mostrato nella sfida contro il Sassuolo, atteso all'Olimpico proprio domenica. Tra le buone notizie, c'è quella del recupero di Basic.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.