Celtic-Roma, le probabili formazioni: torna Wesley, Dybala più di Ferguson

La 6ª giornata della League Phase di Champions League si è conclusa nella giornata di ieri e oggi, giovedì 11 novembre, è il turno dell’Europa League. La Roma di Gian Piero Gasperini sarà impegnata a Glasgow contro il Celtic, fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. I giallorossi sono reduci dalla due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari, mentre in Europa League la squadra di Gasperini ha raccolto fin qui 9 punti, con 3 vittorie e 2 sconfitte all'attivo. Nell’ultima giornata del torneo, allo Stadio Olimpico, è arrivata la vittoria contro il Midtjylland, grazie alle reti di El Aynaoui ed El Shaarawy.

I padroni di casa, guidati dal neo-tecnico francese Wilfried Nancy, subentrato dopo le dimissioni di Brendan Rodgers e il successivo incarico ad interim di Martin O’Neill, hanno conquistato ad oggi 7 punti in classifica e nel corso della 5ª giornata hanno battuto il Feeyenord, nella trasferta di Rotterdam. Nel campionato scozzese è arrivata, nella giornata di domenica, la sconfitta nello scontro diretto per il primo posto contro gli Hearts.

È il primo confronto in gare ufficiali tra le due squadre, gli unici precedenti in amichevole risalgono al 6 agosto 1997 e al 31 luglio 2004, vittoria per gli scozzesi nella prima occasione e successo giallorosso nella seconda. L’arbitro scelto per il match è il rumeno Istvan Kovacs, che rievoca grandi ricordi per i giallorossi. Il direttore di gara 41enne arbitrò la finale di Conference League giocata a Tirana e vinta dalla Roma contro il Feyenoord. I suoi assistenti saranno Marica e Tunyogi, il IV uomo designato è Szabolcs Kovacs. Al VAR pronta la coppia formata da Popa e Brisard.

COME ARRIVA IL CELTIC - Nancy dovrebbe riproporre gran parte della formazione vista in campo in Scottish Premiership: Kasper Schmeichel in porta, in difesa il terzetto formato da Trusty, Scales e Tierney. In mediana Engels e McGregor, sulle corsie laterali spazio a Yang Hyun-Jun a destra e a Tounekti a sinistra. In avanti, Nygren e Hatate sono in pole per agire a supporto di Daizen Maeda. Iheanacho e Forrest, rientrati da pochi giorni, dovrebbero partire dalla panchina.

COME ARRIVA LA ROMA - Pochi dubbi per Gasperini: Svilar tra i pali, in difesa ci sono Ndicka, Hermoso e Mancini. Celik, squalificato nella prossima partita in campionato, agirà sulla fascia destra, dall’altra parte è tornato Wesley dopo il forfait contro il Cagliari e il brasiliano si candida alla maglia da titolare. In mediana Koné e Cristante, quest’ultimo in vantaggio su El Aynaoui. In avanti ancora Soulé e Pellegrini, a supporto di uno tra Dybala e Ferguson, con il primo in vantaggio. Torna tra i convocati Angelino, dopo uno stop di due mesi e mezzo.